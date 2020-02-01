Россия и мир
16:53 | 28.02.2020
Эксперты предсказали мировой экономике худший год за десятилетие
«Темпы роста были слабыми еще до коронавирусного шока. Однако агрессивные карантинные меры Китая из-за вируса указывают на очень слабый для страны первый квартал», — цитирует издание выводы экономиста Bank of America Адитья Бхаве.
© «Вечерние ведомости»
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«Интерсвязь» совершенствует «Умные домофоны»
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Свердловский облсуд поставил точку в полицейском кадровом деле
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13:14 | 28.02.2020
«ЕЭС-Гарант» модернизирует 4 муниципальных ЦТП в Перми
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12:54 | 28.02.2020
Более 150 тысяч пермяков стали участниками акции теплоэнергетиков «В Новый год – без долгов!»
12:43 | 28.02.2020
В Первоуральске продолжаются поиски пропавшего в прошлом году школьника
12:26 | 28.02.2020
В выходные оттепель сменится похолоданием
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12:04 | 28.02.2020
ГИБДД Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего пожилого мужчину
11:51 | 28.02.2020
В Свердловской области появился еще один борец с камерами видеофиксации
11:31 | 28.02.2020
В Екатеринбурге хозяин выбросил своего пса из окна
11:12 | 28.02.2020
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10:30 | 28.02.2020
Стали известны новые подробности Ural Music Night-2020 в Екатеринбурге
10:12 | 28.02.2020
В Екатеринбурге ищут подрядчика для ремонта дорог