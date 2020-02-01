Эксперты предсказали мировой экономике худший год за десятилетие

16:53 | 28.02.2020

Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America. По данным аналитиков, рост мирового ВВП замедлится до 2,8 процента, хотя на протяжении последних десяти лет он не опускался ниже 3 процентов. Причиной называют снижение темпов роста ВВП Китая.



«Темпы роста были слабыми еще до коронавирусного шока. Однако агрессивные карантинные меры Китая из-за вируса указывают на очень слабый для страны первый квартал», — цитирует издание выводы экономиста Bank of America Адитья Бхаве.

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