По данным синоптиков, во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте

13:00 | 28.02.2020

В Росгидромете рассказали, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте, сообщает РИА Новости.



По словам руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в ЦФО и центрально-черноземных зонах температура превысит климатическую норму на 7–10 градусов. Эта аномалия затронет такие регионы, как Тульская, Калужская, Рязанская, Липецкая, Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская области. На 8 градусов будет теплее в Астраханской и Ростовской областях.



Еще большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. Так, на 8-10 градусов выше нормы ожидается температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов — на Таймыре, на 8 градусов — в Ханты-Мансийском автономном округе. На юге Приморского края, в Забайкалье, Бурятии, Иркутской и Амурской областях будет на два градуса теплее нормы.

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