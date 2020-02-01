Курс евро превысил отметку в 72 рубля впервые за полгода

16:32 | 27.02.2020

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля. В последний раз евро торговался на этом уровне 12 сентября 2019 года. Курс доллара прибавил 36 копеек и достиг 65,8 рубля.



Как сообщает РИА «Новости», рубль слабеет на фоне бегства инвесторов от рисковых активов из-за опасений по поводу распространения коронавируса, следует из данных Московской биржи.

© «Вечерние ведомости»