Россия и мир
16:32 | 26.02.2020
Фото: Скриншот видео ЦОС ФСБ
Детский омбудсмен Саратовской области взяла под контроль ситуацию с подростками, которые готовили массовое убийство в школе
Сегодня, 26 февраля, в Центре общественный связей ФСБ России рассказали о задержании двух подростков, которые состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию суицида и массовых убийств. На допросе один из задержанных сообщил, что планировал из мести убить около 40 человек. Видео допроса распространил ЦОС ФСБ.
«Ситуация на моем личном контроле, создается рабочая группа, будем выяснять все обстоятельства», - заявила ТАСС Загородняя. Также она добавила, что намерена «полностью погрузиться в эту тему и еще раз изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп».
Напомним, что следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье «Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц». На сайте СКР указано, что возраст задержанных – 14 и 15 лет.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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