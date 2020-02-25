В Саратове силовики задержали двух подростков, готовивших нападение на школу

12:58 | 26.02.2020

В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. В ходе допроса один из 14-летних школьников заявил, что заинтересовался идеологией массового убийства в школах около года назад. Причиной подросток назвал «месть».



Школьники задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им инкриминируют ч. 1 ст. 30 - п. «а, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление убийству двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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