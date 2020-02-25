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13:07 | 26.02.2020

В Сочи более 200 человек ищут детей, которых унесло в море

В Сочи продолжаются поиски двоих детей, унесённых в море 25 февраля. В них принимают участие спасатели, сотрудники полиции при помощи катера и вертолета МЧС, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России. Всего к поисковым работам от РСЧС привлечено более 200 человек.

Напомним, вчера 14-летних мальчиков унесло потоком воды в море, они пытались перейти реку Псезуапсе, но потоком воды их унесло в море. На море был шторм - 5 баллов.

© «Вечерние ведомости»

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