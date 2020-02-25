Сурков назвал причину своего ухода из Кремля

12:26 | 26.02.2020

Бывший помощник Путина Сурков раскрыл причину своего ухода из Кремля. Об этом он рассказал в интервью изданию «Актуальные комментарии». «Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так», — пояснил он. Сурков также заявил, что хотел уйти из Кремля уже давно, по меньшей мере с 2013 года. По его словам, в ближайших планах у него нет «больших дел», но он продолжит заниматься политикой в «малых формах».



Напомним, Путин подписал указ, освобождающий Суркова от должности помощника, неделю назад.

© «Вечерние ведомости»