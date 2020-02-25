Дональд Трамп на год продлил санкции против России из-за Крыма

11:34 | 26.02.2020

Дональд Трамп продлил санкции, введенные экс-президентом Бараком Обамой в 2014 году, из-за продолжающейся «угрозы национальной безопасности и внешней политике США» от действий России в отношении Украины, включая присоединение Крыма, передает РБК.



Ранее США ввели санкции в отношении 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. По словам госсекретаря Майка Помпео, ограничительные меры установлены в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, сообщает lenta.ru.

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