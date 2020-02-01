Эрдоган заявил, что собирается встретится с Путиным 5 марта

14:46 | 25.02.2020

Эрдоган заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным 5 марта относительно ситуации в сирийском Идлибе. По словам турецкого лидера, Москва и Анкара должны как можно скорее найти решение проблемы. «Мы обсуждаем ее на высшем уровне как с Путиным, так с российскими коллегами из разведки, МИД», — подчеркнул Эрдоган, передает lenta.ru.



На прошлой неделе глава Турции заявил, что Анкара пока не получала удовлетворяющего её результата на переговорах с Россией по Идлибу и готова к началу военной операции.

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