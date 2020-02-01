Песков прокомментировал слова Лукашенко о компенсации Белоруссии

16:23 | 21.02.2020

Пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал слова белорусского президента Лукашенко о готовности Москвы компенсировать Минску выпадающие доходы от экспортных пошлин на нефть, передает РИА «Новости».



«Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти, со стоимостью... Сегодня эта тема затрагивалась, обсуждалась двумя президентами, нюансы я не могу вам передать», — заявил Песков в ответ на вопрос, соответствует ли действительности информация о предложенной Путиным компенсации.



Ранее в пятницу Лукашенко заявил, что в ходе телефонных переговоров российский коллега предложил ему компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска от экспортных пошлин. Он уточнил, что речь идет о сумме в 300 миллионов долларов, сообщает lenta.ru.

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