Путин заявил, что Россию и Украину «растаскивают» из-за страха конкуренции

13:08 | 21.02.2020

Российско-украинское сотрудничество невыгодно ряду стран, поскольку создаёт им конкуренцию, заявил Путин в интервью ТАСС. Любое объединение России и Украины означает создание глобального конкурента, отметил он, не называя страны, которым такая ситуация невыгодна. «Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать», — сказал Путин.



Отвечая на вопросы об Украине, Путин также сказал, что бывшее руководство этой страны «стремилось сохранить награбленное, а не соблюсти интересы народа», сообщает «Эхо Москвы».

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