16:42 | 20.02.2020

Петербургский музыкант Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста». Об этом объявили на собрании партии.



Партийный билет музыканту вручил председатель «Партии роста» Борис Титов. «Мы с Сергеем не то чтобы вчера познакомились, и я надеюсь, что он украсит нашу избирательную кампанию своими мыслями и идеями», - подчеркнул лидер партии.



При этом Шнуров заявил, что не исключает возможности своего участия в выборах в Госдуму в 2021 году. «В планах пока такое, ну может, и есть, а, может быть, и нет. Надо дожить до этих выборов», - сказал Шнуров, передает РИА «Новости».

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