Россия и мир
13:38 | 20.02.2020
СЭПО прекращает выпуск холодильников «Саратов»
Информацию подтвердили в Министерстве промышленности и энергетики региона. Чиновники объяснили изданию «Взгляд-инфо», что производство холодильников стало нерентабельным из-за высокой конкуренции.
СЭПО было создано в 1939 году и стало одним из первых предприятий в СССР по выпуску бытовых холодильников.
© «Вечерние ведомости»
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