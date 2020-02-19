СЭПО прекращает выпуск холодильников «Саратов»

13:38 | 20.02.2020

«Саратовское электроагрегатное производственное предприятие» остановило выпуск холодильников «Саратов». Об этом на очередном совещании с руководством завода объявил гендиректор «СЭПО» Евгений Резник.



Информацию подтвердили в Министерстве промышленности и энергетики региона. Чиновники объяснили изданию «Взгляд-инфо», что производство холодильников стало нерентабельным из-за высокой конкуренции.



СЭПО было создано в 1939 году и стало одним из первых предприятий в СССР по выпуску бытовых холодильников.

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