Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра

12:49 | 20.02.2020

Путин рассказал, что главным критерием при отборе кандидатов на посты министров была профессиональная пригодность. По словам Путина, первоначально ему были предложены четыре кандидатуры на пост председателя российского правительства, однако среди них не было Мишустина. «Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре... Мишустина никто не называл. Кроме меня», — заявил он, передает russian.rt.com.



Путин также рассказал, что подбирал министров не по степени их известности, а по их профессиональной пригодности. В случае сомнений, признался он, Мишустин «доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован», сообщает lenta.ru.

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