Число жертв коронавируса Covid-19 превысило две тысячи человек

12:15 | 19.02.2020

Число жертв китайского коронавируса Covid-19 превысило две тысячи человек. «18 февраля Госкомитет по делам здравоохранения зафиксировал 74 185 подтвержденных случаев заражения (коронавирусом) и 2 004 случая со смертельным исходом в 31 провинции на материковой части Китая, включая Синьцзянский производственно-строительный корпус», — говорится в сообщении Госкомитета.



Отмечается, что выздоровели более 14,3 тысяч человек. Около 5,2 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

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