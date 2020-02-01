В России собираются изменить схему распределения частот для сетей 5G

11:56 | 19.02.2020

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены. Вместо них операторам связи предложили развивать новый стандарт в уже имеющихся диапазонах, а новые частоты использовать пока лишь для тестов. Это следует из проекта решения Госкомиссии по радиочастотам к ближайшему заседанию, пишет РБК.



По сведениям издания, новую концепцию большинство участников рынка восприняли негативно. Они указывают на то, что без диапазона частот для 5G, наша страна будет отставать от Европы, США, Китая и других стран. В России диапазон занят силовыми структурами.

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