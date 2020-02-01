Россия и мир
11:56 | 19.02.2020
По данным СМИ, в топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы
При этом, по данным агентства, проверки вряд ли приведут к задержке возобновления эксплуатации этих самолетов.
Как напоминает rg.ru, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).
© «Вечерние ведомости»
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