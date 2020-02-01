По данным СМИ, в топливных баках Boeing 737 MAX обнаружены посторонние предметы

11:56 | 19.02.2020

Более 400 новых Boeing 737 MAX сейчас проходят проверку. Такое решение руководство корпорации приняло после того, как в топливных баках нескольких самолетов были обнаружены посторонние предметы, сообщает агентство Bloomberg. Фрагменты инструментов и ветоши были обнаружены в новых самолетах, еще не поставленных заказчикам.



При этом, по данным агентства, проверки вряд ли приведут к задержке возобновления эксплуатации этих самолетов.



Как напоминает rg.ru, эксплуатация лайнеров Boeing 737 MAX была приостановлена в марте 2019 года после двух крупных авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в которых погибли 346 человек. В ходе расследования выяснилось, что причиной падения стала некорректная работа системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

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