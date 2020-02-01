РФ сократила вложения в американские ценные бумаги до 9,9 млрд долларов

11:02 | 19.02.2020

Россия в декабре 2019 года сократила вложения в американские ценные бумаги на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда, на это указывают данные Минфина США, передает РИА "Новости". Уточняется, что в декабре 2019 года на долю краткосрочных облигаций пришлось $5,704 млрд, долгосрочных — $4,270 млрд.



Как отмечает РБК, максимальный объем вложений России в госдолг США был в октябре 2010 года — $176,3 млрд.

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