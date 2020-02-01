В Кремле считают РФ де-юре и де-факто правопреемницей Советского Союза

15:26 | 17.02.2020

Пресс-секретарь Путина Песков назвал частным мнением высказывания судьи Константина Арановского о том, что СССР — «незаконно созданное государство», а Российскую Федерацию не следует считать преемницей Советского Союза.



«Существует такая практика публикаций такого мнения. В данном случае мы оставляем это без комментариев, исходим из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза», — сказал Песков, передает РИА «Новости».



Напомним, ранее сегодня сообщалось, что судья КС Арановский назвал СССР «незаконно созданным государством» и заявил, что РФ не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

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