Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать режим президента Сирии Асада

14:52 | 17.02.2020

Трамп хочет положить конец поддержке Россией президента Сирии Асада. Об этом глава Белого дома заявил в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Эрдоганом, передает gazeta.ru.



«Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима Асада и политическому урегулированию сирийского конфликта», - говорится в релизе Белого дома.



О том, что два президента обсудили Идлиб и Ливию, сообщила ранее администрация турецкого лидера, напоминает РИА «Новости».

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