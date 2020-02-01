На круизном лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев заражения коронавирусом

14:44 | 17.02.2020

На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Йокогама, выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает AFP. Таким образом, общее число зараженных на лайнере достигло 454 человек.



Всего на борту Diamond Princess находятся около 3,7 тыс. человек. Российских граждан на судне 24 человека.



Между тем число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц, отмечает РИА «Новости».

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