Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из провинции Идлиб

14:37 | 17.02.2020

Турция требует немедленного отхода сирийской армии от турецких наблюдательных пунктов в Идлибе, Анкара не будет ждать конца февраля, заявил президент Турции Эрдоган.



«До тех пор, пока силы режима не выйдут за границы зоны деэскалации в Идлибе, обозначенные в Сочинском соглашении, эта проблема не будет решена. Если они не уйдут, мы будем делать эту работу, не дожидаясь конца февраля», сказал Эрдоган в своем выступлении в Стамбуле.



Эрдоган ранее заявил, что призвал Путина оказать давление на Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом, передает РИА «Новости».

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