Платная парковка появилась еще на восьмидесяти улицах Москвы

14:22 | 17.02.2020

Платная парковка появилась еще на 80 улицах Москвы на территории 16 районов, также на ряде улиц в центре поменялись парковочные тарифы. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».



В учреждении отметили, что в зону платных парковок вошли улицы в районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.



Также сообщается, что с понедельника на ряде улиц в пределах ТТК повышаются тарифы на парковку, на некоторых цены будут снижены. При этом размер максимального тарифа остается прежним – 380 рублей в час с 8:00 до 21:00, в остальной время – 200 рублей в час.

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