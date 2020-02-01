Синоптики сообщили о зимних морозах в марте

14:04 | 17.02.2020

Морозы до минус 10 градусов возможны в марте в европейской части России, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, март будет по-настоящему зимнем месяцем и такое понижение температуры после фантастически теплой зимы вполне естественно.



При этом немного теплее обычного в марте 2020 года может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала, передает rg.ru.

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