В США считают, что Россия не сможет самостоятельно достроить «Северный поток – 2»

13:15 | 17.02.2020

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, выступая на Мюнхенской конференции 15 февраля заявил, что Россия не сможет самостоятельно закончить строительство газопровода «Северный поток - 2» из-за отсутствия технологий, предсказав «долгую задержку» в реализации проекта, передает newizv.ru. «Посмотрим, что у них получится, если они продолжат строительство. Говорить о том, что «мы уже почти закончили», намного проще, чем действительно закончить», - добавил Бруйетт.



Ранее власти РФ говорили, что у них есть альтернативные варианты для строительства газопровода, а санкции Вашингтона лишь немного увеличат время, которое необходимо для реализации проекта, передает «Эхо Москвы».



Как напоминает ТК «Дождь», в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, занимающихся укладкой труб «Северного потока – 2». Компания Allseas Group SA после введенных санкций приостановила работы.



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