Оставленных отцом в Шереметьево двух мальчиков передали их родной матери

11:30 | 14.02.2020

Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец 26 января бросил одних в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать. Об этом сообщили в министерстве образования и науки Хабаровского края. «Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней», — сказал собеседник «РИА Новости».



Он добавил, что мальчики устроены в школу и детский сад, с ними по мере необходимости будут работать штатные психологи этих учреждений.



Как напоминает Kp.ru, двух мальчиков, 6 и 9 лет, оставил в аэропорту Шереметьево родной отец, житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов. В записке, положенной в рюкзак одного из детей вместе с их документами, мужчина заявил, что решился на этот поступок из-за безденежья.



13 февраля СКР сообщил о задержании мужчины. Его обвиняют по статьям об оставлении в опасности, истязании, а также краже.

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