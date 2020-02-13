В Северной Осетии на даче бывшего прокурора нашли тело его гражданской жены

11:21 | 14.02.2020

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на даче бывшего прокурора Игоря Чельдиева, сообщает издание Baza. Полиция установила, что это пропавшая больше месяца назад его гражданская супруга 45-летняя Ирина Боженко.



По словам сыщиков, дом Игоря Чельдиева осматривали еще в январе, однако, ничего подозрительного обнаружено не было. Во время повторного осмотра внимание одного из оперативников привлек небольшой холмик в дальнем конце участка, рядом с кирпичным забором дачи. Стражи порядка стали задавать экс-прокурору вопросы, а тот неожиданно занервничал. Через несколько минут Чельдиев признался, что там закопано тело его пропавшей сожительницы, передает MK.ru.



По предварительным данным, между Чельдиевым и Боженко, которая была объявлена пропавшей без вести около полутора месяцев назад, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей удар по голове. После этого он спрятал тело погибшей в мусоре на территории своего участка, сообщает ren.tv.

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