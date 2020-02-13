Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

11:02 | 14.02.2020

Россия с 14 февраля приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. При этом на китайских авиаперевозчиков запрет не распространяется.



Таким образом, прямые перелеты между странами сейчас доступны только в Шереметьево. В терминал F до сих пор приходят несколько регулярных рейсов «Аэрофлота» и четырёх китайских авиакомпаний. Оттуда можно вылететь в Гонконг, Гуанчжоу, Пекин и Шанхай.



Как напоминает lenta.ru, по данным на 13 февраля, число заболевших от китайского коронавируса 13 февраля приблизилось к 50 тысячам. Количество умерших составило 1310 человек.

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