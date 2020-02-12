Синоптики рассказали россиянам о погоде в марте

14:20 | 13.02.2020

В Гидрометцентре сообщили, что температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, немного теплее обычного погода может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири и на Урале.



На европейской части России, на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях погода будет на уровне климатической нормы.



Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, климатическая норма для Москвы в марте составляет минус 2,5 градуса, передает РБК.

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