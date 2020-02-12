Минэкономразвития России планирует провести «гаражную амнистию»

14:13 | 13.02.2020

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить. Об этом говорится в сообщении Росреестра, передает rg.ru.



Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. При этом многие граждане годами не могли оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов, а также из-за отсутствия в законе определения «гараж», отмечает iz.ru.



Минэкономразвития предложило особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, или принадлежащие гражданам машиноместа, расположенные в коллективном гараже. Предположительно, новый законопроект может коснуться более 4 млн гаражных объектов.

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