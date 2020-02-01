Долги россиян по алиментам выросли до 152 миллиардов рублей

14:51 | 12.02.2020

Сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года выросла на 13% и составила 152 млрд рублей. «Известия» выяснили это, проанализировав отчетность Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При этом число должников-алиментщиков резко уменьшилось.



В общей сложности у приставов находятся более 806 тысяч дел о взыскании платежей. Средняя сумма долга по алиментам также выросла до 189 тысяч рублей.

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