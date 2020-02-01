Эрдоган обвинил российских военных в гибели мирных жителей в сирийской провинции Идлиб

14:31 | 12.02.2020

Президент Турции Эрдоган обвинил режим президента Сирии Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, передает РБК. За последние несколько дней сирийскими войсками были убиты 14 турецких военных, 45 военных ранены, заявил Эрдоган.



По его словам, большинство ударов российских и сирийских сил направлено против гражданского населения. В результате ударов гибнут турецкие военнослужащие, подчеркнул президент Турции.



«Турция полна решимости выбить войска Асада за пределы зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации», — добавил Эрдоган.

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