По данным «Левада-центра», уровень доверия Путину за два года снизился почти вдвое

12:04 | 12.02.2020

Около 35% россиян доверяют сейчас Путину. Это на четыре процентных пункта меньше по сравнению с сентябрем 2019 года. Таковы итоги январского опроса «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости». При этом в ноябре 2017 года рейтинг доверия Путину составлял 59%, за два года он упал почти в два раза — на 24 процентных пункта.



По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, уровень доверия Путину снижается давно и устойчиво. Он отметил, что этот спад объясняется устойчивым раздражением россиян и усталостью от Путина, сообщает ТК «Дождь».



В то же время достаточно заметно с сентября 2019 г. выросло доверие министру обороны Шойгу (с 13 до 19%) и министру иностранных дел Лаврову (с 14 до 17%). Экс-премьер Медведев в рейтинге доверия упал с 9% до 5%. Новому министру Мишустину доверяют 3% опрошенных.

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