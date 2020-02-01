Число жертв коронавируса нового типа в Китае выросло до 1113 человек

11:58 | 12.02.2020

В Китае от коронавируса нового типа скончались 1113 человек, сообщает госкомитет здравоохранения страны. Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 44,6 тыс. человек, выздоровели 4740. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49%.



Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 33,3 тыс. инфицированных.

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