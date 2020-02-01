Число жертв коронавируса в Китае достигло 1016 человек

16:46 | 11.02.2020

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, превысило тысячу и достигло 1016. Сообщил государственный комитет КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.



За последний день в стране зафиксировали 2478 новых случая заражения, всего же с начала вспышки заболевания этой опасной инфекцией на материковом Китае заразились 42638 человек, в больницах на сегодняшний день находятся 37626 граждан КНР, состояние 7333 из них медики оценивают как тяжелое, передает Kp.ru. В Гонконге подтвердили 70 случаев заражения коронавирусом, на 42 человека заболевших — один умерший. В Макао вирусом заразились 10 человек, а на Тайване - 18.

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