В интернет утекли данные более 44 тысяч россиян, желающих взять кредит

13:52 | 11.02.2020

В интернет утекла база клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», оказывающего помощь в получении займов, сообщает РБК.



Всего в системе управления базами данных MongoDB, которую используют многие компании, находились более 44 тысяч записей. В каждой были указаны инициалы клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес и регион проживания.



Несколько человек из базы подтвердили РБК, что подавали заявку на заем через «Альфа-Кредит». Источник РБК, близкий к брокеру, подтвердил утечку в компании.



Отмечается, что данные десятков тысяч россиян можно использовать для рекламных обзвонов и социальной инженерии

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