Жителям России напомнили о коротких рабочих неделях

13:44 | 11.02.2020

Сокращенные рабочие недели ждут россиян в феврале и в марте в связи с государственными праздниками, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.



Отмечается, что так как праздничный день 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля. Соответственно, россияне будут отдыхать три дня, а последующая рабочая неделя продлится с 25 по 28 февраля.



Аналогичная ситуация с Международным женским днем. Праздник также выпал на воскресенье, поэтому в марте россиян ждут трехдневные выходные и четырехдневная рабочая неделя — с 10 по 13 марта, передает iz.ru.



Всего в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель.

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