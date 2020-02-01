В Госдуму внесли поправки в законопроект о материнском капитале

13:27 | 11.02.2020

Фракция «Единая Россия» внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией. Об этом сообщается на сайте партии. Документ подготовлен в соответствии с поручениями Путина, которые он озвучил в послании Федеральному собранию.



Как напоминает РБК, в середине января Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года, выплачивать средства при рождении первого ребенка, а также увеличить сумму пособия.

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