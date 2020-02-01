По данным СМИ, правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

13:19 | 11.02.2020

В правительстве России при новом премьер-министре Мишустине возобновили дискуссию о резком снижении страховых взносов. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.



Сейчас работодатель должен платить за работника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы: 22% — на пенсионные взносы, 5,1% на обязательное медицинское страхование, 2,9% — социальное страхование.



По словам собеседников издания, рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23–25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат. Однако в правительстве пока не нашли способ компенсировать потери внебюджетных фондов. Здесь варианты еще обсуждаются, пишет газета.

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