Турецкие вооруженные силы нанесли удар по позициям сирийской армии

13:12 | 11.02.2020

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.



«Был нейтрализован 101 солдат режима [президента Сирии Башара Асада], а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», - утверждается в заявлении. В турецком ведомстве отметили, что это был «молниеносный ответ в рамках самообороны».



Ранее министерство сообщило о гибели пяти и ранении еще пятерых турецких солдат в результате артобстрела наблюдательного пункта со стороны сирийских войск, напоминает РИА «Новости».

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