«Кузбассразрезуголь» будет чистить воду минералами из доисторических вулканов

11:50 | 11.02.2020

Компания «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приступила к строительству очистных сооружений на Талдинском угольном разрезе. Новый природоохранный объект для очистки карьерных сточных вод на выпуске в реку Кыргай на Таёжном поле предприятия заменит устаревшие очистные сооружения.



Гидротехническими решениями проекта предусмотрена многоступенчатая очистка сточных вод. Технологическая схема сооружений включает в себя три отстойника, фильтрующий массив, систему трубопроводов и контрольно-измерительные приборы.



В качестве первой ступени очистки будут использоваться два отстойника. В них путем гравитационного осаждения будет осуществляться очистка от взвешенных веществ поверхностных и карьерных сточных вод, после чего стоки будут проходить через фильтрующий массив. Этот элемент очистных сооружений многослойного исполнения: он состоит из песчаника, горельника, известняка и цеолита - природного материала, обладающего уникальными адсорбционными свойствами, который образовался из доисторического вулканического пепла, впоследствии кристализовавшегося.



После окончательной осадки загрязняющих веществ в третьем отстойнике очищенные воды будут сбрасываться в реку Кыргай. Для наблюдения за поверхностью фильтрационного потока предусмотрена установка трех скважинных пьезометров (прибор для измерения давления жидкостей), а для оценки уровня воды в отстойниках – устройство трех водомерных постов.



«Новые очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе будут соответствовать требованиям законодательства в области наилучших доступных технологий. Ввод важнейшего для Компании объекта в эксплуатацию запланирован на август 2020 года, – комментирует заместитель директора по капитальному строительству АО «УК «Кузбассразрезуголь» Евгений Буймов. – Производительность очистных сооружений составит более 2,6 млн кубометров в год. Такая пропускная способность обеспечит потребности Таёжного поля в очистке карьерных вод, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду».

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