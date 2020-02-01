Генсек ООН Антониу Гутерреш приедет в Москву 9 мая

15:48 | 10.02.2020

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш посетит Москву для участия в праздновании Дня Победы, 9 мая 2020 года. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя в интервью РИА Новости. «Детали пока не могу вам сказать, но да, он будет в Москве на праздновании 75-летия», – заявил Небензя.

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