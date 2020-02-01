Фигурантов дела «Сети» приговорили к срокам от 6 до 18 лет

13:59 | 10.02.2020

Семеро обвиняемых по делу «Сети» получили от шести до 18 лет заключения, сообщает «Медиазона». В общей сложности они приговорены к 86 годам тюрьмы.



Дмитрию Пчелинцеву назначили наказание в виде 18 лет колонии, Илье Шакурскому - 16 лет, Чернову - 14 лет, Максиму Иванкину - 13 лет, Михаилу Кулькову - 10 лет, Василию Куксову - 9 лет, Арману Сангынбаеву - 6 лет, передает «Интерфакс».



Как сообщает MK.ru, следствие считает, что семеро осужденных и несколько их соучастников, арестованных в Петербурге, создали сетевое сообщество с целью организации терактов и свержения власти.



При этом фигуранты дела «Сети» своей вины не признали. Они утверждают, что давали показания под пытками, отмечает «Эхо Москвы».

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