13:51 | 10.02.2020

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 908 человек — за сутки умерли почти 100 инфицированных. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, передает РБК.



Напомним, вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания выявлены более чем в 20 странах.

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