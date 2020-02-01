Власти РФ выделят на выплаты ветеранам к юбилею Победы более 71 млрд рублей

12:56 | 10.02.2020

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне правительство выделит более 71 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Мишустин на совещании с вице-премьерами. «Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя», — заявил он.



Как напоминает lenta.ru, 7 февраля Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны войны и все приравненные к ним категории граждан получат к 75-летию Победы по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч.

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