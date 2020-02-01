Поставки российского газа в Турцию упали на 40%

16:41 | 7.02.2020

В 2019 году поставки «Газпрома» в Турцию сократились на 40 процентов по сравнению с 2018-м. Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана. Такой вывод следует из данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), передает «Интерфакс».



Страна впервые за 13 лет покинула тройку крупнейших зарубежных покупателей «Газпрома», теперь впереди Германия, Италия и Австрия, хотя экономика последней в два раза меньше турецкой.

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