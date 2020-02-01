ФСБ задержала замначальника Генштаба Халила Арсланова

16:31 | 7.02.2020

Замначальника Генштаба Российской армии Халил Арсланов задержан и доставлен на допрос в Главное Военное следственное управление СК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.



По данным СМИ, после этого Арсланова, с которого ранее была взята подписка о невыезде, отправили в гарнизонный военный суд. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте на два месяца.



Ранее сообщалось, что Арсланову вменили мошенничество с государственным контрактом на ремонт военной техники. Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с «Воентелекомом» на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась, отмечает РИА «Новости».

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