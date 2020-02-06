В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек

13:36 | 7.02.2020

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР опубликовал новые данные по эпидемии корона вируса, в которых говорится об умерших, заболевших и выздоровевших китайцах. Как следует из сообщения, число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540.



Больше всего заразившихся – 19,6 тысячи – в китайской провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания, там из-за вируса 2019-nCoV умерли 549 больных, выздоровели 633.

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