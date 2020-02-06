На Аляске в результате крушения небольшого самолета погибли пять человек

12:57 | 7.02.2020

В правоохранительных органах Аляски сообщили о крушении небольшого самолета возле города Бетел. Жертвами авиакатастрофы стали 5 человек, передает MK.ru. Потерпевший крушение самолёт обнаружен приблизительно в 12 милях к юго-западу от местности Тунтутулиак. Обстоятельства трагедии выясняются.

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