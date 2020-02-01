МИД РФ сообщил о гибели в Сирии российских военных специалистов

14:35 | 6.02.2020

В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России. Число погибших в сообщении не уточняется. При этом информация об этом была опубликована в сообщении, посвященном увеличению количества атак террористов в Идлибской зоне деэскалации на севере Сирии.



Как говорится в сообщении ведомства. В декабре прошлого года зафиксировано более 1400 атак террористов, в которых они использовали танки, пулеметы, минометы и боевые машины пехоты.

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